Deschamps crede che la Spagna sia la "squadra più forte" del mondo, ma la Francia ha la stessa, se non di più, forza offensiva

24 ore dopo che il Portogallo ha eliminato i padroni di casa della Germania e ha raggiunto la finale della Nations League, ora è il turno di Spagna e Francia, nella semifinale che si svolgerà stasera, giovedì 5 giugno, alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST. Una partita con grandi aspettative, che molti guarderanno per decidere chi sarà il Pallone d'Oro di quest'anno, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, in cui la Spagna difenderà il titolo della Nations League 2023 ma anche la vittoria di UEFA Euro 2024.

Didier Deschamps, allenatore francese, che sarà alla guida della squadra fino a dopo la Coppa del Mondo 2026, pensa che la Spagna sia "la squadra più forte del mondo in questo momento", ma non vede la partita di oggi come una rivincita per la semifinale di UEFA Euro 2021.

"È passato molto tempo. Non voglio ricordare la partita di Euro Cup; La Spagna era superiore. Ma me ne sono andato con la sensazione che non fossimo molto indietro. Gli stessi giocatori non ci saranno. Vogliamo giocare la finale di domenica", ha detto, tramite RTVE.

Ci sono motivi di ottimismo per il campione del mondo 2018, incluso il fatto di avere cinque giocatori ancora con la scarica di adrenalina per aver vinto la Champions League: Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Lucas Hernández, Bradley Barcola e Warren Zaire-Emery. E Kylian Mbappé sta mostrando una forma molto più forte di quella che aveva a questo punto della stagione dell'anno scorso. Tuttavia, Deschamps non vuole copiare lo stile di Luis Enrique e crede che abbiano lo stesso livello offensivo della Spagna, "se non di più".