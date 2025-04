Devil May Cry tornerà per una seconda stagione su Netflix Lo show animato ha ricevuto il via libera per ulteriori episodi.

HQ Sembra che i fan abbiano apprezzato molto l'adattamento di Netflix Devil May Cry, e lo diciamo perché, nonostante la serie sia stata presentata in anteprima solo di recente, lo streamer ha già premuto il grilletto e ordinato una seconda stagione. Questo è stato affermato da Netflix Geeked, dove ci viene detto che "Devil May Cry tornerà ufficialmente per la Stagione 2" e che "la Stagione 2 arriverà presto". Non abbiamo ancora ulteriori informazioni su cui concentrarci, ma il finale della prima stagione lascia molte strade e direzioni da esplorare per il creatore Adi Shankar. Un'ipotesi ragionevole sarebbe che Devil May Cry tornerà su Netflix nel 2026. Non perdetevi la nostra recensione della prima stagione dello show.