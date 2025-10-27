Dieci persone sono sotto processo per aver affermato che la moglie di Macron è un uomo di nome Jean-Michel Trogneux

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un gruppo di dieci persone è stato processato lunedì a Parigi per il loro presunto coinvolgimento nelle molestie online di Brigitte Macron, dopo anni di teorie del complotto che sostengono che sia nata maschio. Il caso nasce da una denuncia presentata l'anno scorso dalla first lady francese, che da tempo si trova ad affrontare queste affermazioni. Gli imputati, accusati di aver postato commenti malevoli e di aver amplificato contenuti diffamatori, negano qualsiasi illecito. Il procedimento in Francia si svolge separatamente dalla causa per diffamazione in corso negli Stati Uniti, dove stanno contestando accuse simili. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!