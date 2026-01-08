Disney rivela le scelte di cast principali per il remake live-action di Tangled

Non è un segreto che uno dei prossimi remake live-action della Disney sia Tangled, ma ciò che è stato molto meno chiaro è chi apparirà nel film. Molti nomi importanti sono stati scelti per i vari ruoli, tra cui Kathryn Hahn che torna alle vie da stregona come Mother Gothel, e persino Scarlett Johansson nel ruolo principale. Anche se non conosciamo ancora il cast completo e solido, Disney ha svelato le due star che appariranno all'inizio di questo film come la coppia principale.

Teagen Croft (Raven da Titans ) sarà protagonista nel ruolo principale di Rapunzel nel progetto, accompagnata da Milo Manheim (Thanksgiving ) nel ruolo di Flynn Rider.

Non sono state condivise ulteriori informazioni se non il fatto che il film arriverà infine nelle sale, il che significa che non subirà la stessa sorte di Peter Pan & Wendy solo su Disney+, ad esempio.