Diventerai un eroe di tutti i giorni in Bus Bound

Anche se non possiamo certo essere considerati un eroe della guida di autobus durante il nostro breve periodo con Bus Bound, è chiaro dal prossimo simulatore di Stillalive Studios che sarai visto come un eroe locale per la gente di Emberville.

Quando qualche tempo fa abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il lead designer Marlon Franz alla Gamescom, gli abbiamo chiesto quali fossero gli obiettivi del gioco e come avremmo dovuto cercare di essere a capo della community per la città di Emberville. "Il titolo originale o come titolo provvisorio di questo nella fase di ideazione di qualche anno fa era Everyday Hero. Questo è un po' quello che stiamo cercando", ha spiegato Franz. "Sì, racconteremo la storia di come una persona comune può mettersi nei panni di quella persona e cambiare la città".

Essere un eroe degli autobus significa che devi comportarti bene mentre sei in viaggio, cosa che abbiamo scoperto rapidamente nella nostra demo di gioco. "Si guida velocemente su un dosso, ci si posiziona male alla fermata, le persone saranno un po' arrabbiate e questo rallenta i progressi", Ha detto Franz. "Al contrario, se ti comporti bene, come guidare in sicurezza, prenderti cura dei tuoi passeggeri, guardarti intorno in cerca di traffico, allora avrai una guida fluida e progredirai molto più velocemente".

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per tutto ciò che riguarda i simulatori di autobus e una recensione della nostra guida nell'intervista completa qui sotto: