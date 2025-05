Donald Trump non era a conoscenza del fatto che la Russia fosse stata bandita dalla Coppa del Mondo FIFA, pensa che potrebbe essere un "incentivo" per porre fine alla guerra Donald Trump sarà presidente durante la Coppa del Mondo per club FIFA e la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno.

HQ Donald Trump ha avuto un incontro con Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla task force che garantirà la sicurezza per le prossime due competizioni calcistiche che si svolgeranno sul suolo statunitense: la FIFA Club Wold Cup, a partire dal prossimo giugno, e la Coppa del Mondo 2026 del prossimo anno. E a quanto pare non aveva idea che la Russia fosse stata bandita dalle competizioni internazionali secondo le regole della FIFA dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel 2022. Nell'incontro registrato, il presidente Trump ha suggerito che la pressione della Russia al torneo potrebbe aiutare a porre fine alla guerra. Infantino non ha avuto altra scelta che correggere il presidente, dicendogli che sono stati banditi dalla Coppa del Mondo. "Non lo sapevo. È giusto?", ha chiesto Trump. "È vero", rispose Infantino. "Per il momento è vietato loro di giocare, ma speriamo che succeda qualcosa e che ci sia la pace in modo che la Russia possa essere riammessa". Trump ha poi suggerito che "potrebbe essere un buon incentivo" (per la Russia a essere ammessa di nuovo alla Coppa del Mondo se pone fine alla guerra in Ucraina). In quell'incontro, il vice presidente JD Vance ha anche fatto alcuni commenti controversi quando ha detto che i visitatori della Coppa del Mondo sarebbero stati espulsi se avessero dichiarato più a lungo, uno scherzo che ha scatenato una reazione negativa. White House