Dopotutto, il Betis si tiene Antony: nuovo accordo con il Manchester United

Uno dei protagonisti de LaLiga della scorsa stagione è stato, senza dubbio, Antony Matheus dos Santos, l'ala destra brasiliana che ha trovato nuova vita a Siviglia al Betis. Questo 25enne è disprezzato al Manchester United, dove all'epoca era il secondo acquisto più costoso di sempre per il club, ma si è comportato drasticamente al di sotto delle aspettative. Ma in Spagna le cose sono cambiate completamente, ha iniziato a segnare gol senza sosta e ha ammesso di aver "ritrovato la gioia del calcio".

Antony, che ha quasi superato il suo totale di gol da tre anni al Manchester in soli sei mesi a Siviglia, è stato inizialmente ceduto in prestito al Betis, con l'aspettativa che il giocatore sarebbe tornato al Manchester United in questa stagione, anche se solo per il club per venderlo altrove.

Ma ora sono stati fatti nuovi accordi. Secondo David Ornstein di The Athletic, il Betis ha raggiunto un accordo con il Man United per ingaggiare Antony in modo permanente per un pacchetto da 25 milioni di euro più una clausola di vendita del 50%.

Questo accade il giorno della scadenza, l'ultimo giorno sul mercato per Spagna e Inghilterra, quindi dovrebbe essere annunciato presto, e porterà sicuramente gioia ai tifosi del Betis, con una promettente campagna imminente in Europa League quest'anno dopo aver raggiunto la finale di Conference League l'anno scorso.