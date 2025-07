Dopotutto, John Malkovich non apparirà in The Fantastic Four: First Steps

HQ

Dopotutto, John Malkovich non farà la sua comparsa in The Fantastic Four: First Steps. Dopo uno screenshot dell'attore nel film e l'annuncio che avrebbe interpretato uno dei primi grandi cattivi della squadra in Red Ghost, sembrava che il suo ruolo fosse tutt'altro che bloccato.

Ma il regista Matt Shakman ha recentemente rivelato a Variety che il tempo di Malkovich nei panni di Ivan Kragoff è stato completamente tagliato. Il momento di Malkovich è arrivato all'inizio del film, quando avrebbe mostrato i primi anni dei Fantastici Quattro e i cattivi che hanno combattuto.

Tuttavia, semplicemente non c'era il tempo o lo spazio per questa sequenza. "C'erano un sacco di cose che alla fine finivano per colpire il pavimento della sala di montaggio", Ha detto Shakman. "Quando stavamo costruendo un mondo retro-futuro degli anni '60, introducendo tutti questi cattivi, introducendo questi quattro personaggi principali come gruppo, così come individualmente, introducendo l'idea di un bambino – c'erano molte cose da bilanciare in questo film e alcune cose dovevano andare alla fine in termini di modellare il film per la sua versione finale".

"È stato straziante non includerlo nella versione finale del film perché è uno dei miei esseri umani preferiti e una delle mie più grandi ispirazioni". Shakman ha continuato. "Come persona che cammina sul confine tra il teatro, il cinema e la televisione, non c'è nessuno che sia più stimolante".

Il mese scorso, abbiamo riferito della potenziale assenza di Malkovich, insieme ad altri membri del cast come Paul Walter Houser e Natasha Lyonne. Dovremo vedere se tutte queste apparizioni sono rimaste anche sul pavimento della sala di montaggio.