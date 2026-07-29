Double Fine è stato costretto a licenziare 23 persone dopo il passaggio da Xbox

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Se c'è qualcosa di positivo da dire sui massicci licenziamenti della divisione Xbox annunciati quasi un mese fa, è che almeno non hanno licenziato senza piede un gruppo di sviluppatori talentuosi che avevano acquisito solo pochi anni prima. Sia Ninja Theory che Undead Labs passeranno a nuovi proprietari, mentre Compulsion e Double Fine continueranno invece a essere sviluppatori indipendenti.

Quest'ultimo, però, significa che non c'è più un editore ricco di liquidità dietro di loro che possa correre rischi e coprire il deficit finanziario quando i giochi vendono male. E ora sembra che questo abbia influenzato lo studio quasi universalmente amato Double Fine, noto per sorprendere sempre i giocatori con i suoi giochi (nel Keeper dell'anno scorso si giocava come un faro ambulante, e nel relativamente recente Kiln, ti aspetta una festa della ceramica)

In un post su Bluesky, il fondatore e veterano del settore Tim Schafer scrive che ora sono costretti a licenziare 23 persone, una decisione che dicono di non prendere alla leggera. Spiegando il motivo di questa mossa, afferma:

"Solo la sopravvivenza del nostro studio ci farebbe mai considerare un'azione così dolorosa. La nostra transizione verso la nascita di un'azienda indipendente significa anche diventare una dimensione che possiamo sostenere."

Double Fine cercherà di aiutare chi ne è coinvolto, e si spera che anche lo studio sopravviva a questo per poter continuare a offrire titoli iper-creativi che offrano qualcosa che non abbiamo mai visto prima.