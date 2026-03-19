Double Fine Kiln verrà lanciato ad aprile

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La grande sorpresa alla Developer_Direct di Xbox all'inizio di quest'anno è stata l'apparizione di Double Fine, che appena uscito da Keeper è venuto a presentare Kiln al mondo. Questo è un titolo multiplayer per feste che presenta ceramiche senzienti e stravaganti, e quando Tim Schafer è apparso per mostrare il gioco, ha rivelato che avremmo giocato a Kiln in primavera, ma che la data sarebbe stata condivisa in seguito.

Eccoci qui. In un post piuttosto sottile su Xbox Wire, è stato rivelato che Kiln uscirà già il prossimo mese, il 23 aprile, su PC, PS5 e Xbox Series X/S (oltre all'ecosistema più ampio di Xbox, Cloud, Game Pass Ultimate, Xbox su PC, ecc.).

Per chi fosse interessato a assaggiare Kiln prima del lancio, è stato anche confermato che il gioco avrà una beta aperta dal 9 all'11 aprile, nello specifico su Steam. Per quanto indicato dal prezzo di Kiln, arriverà a un prezzo ragionevole, con l'edizione base a 19,99 dollari e la più grande Fired Up Edition a 29,99 dollari. Quest'ultimo pacchetto include alcune opzioni cosmetiche aggiuntive e valuta premium per acquistare altri bonus.

Suonerete Kiln ad aprile?