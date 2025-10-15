Dramma per la Francia mentre il club saudita reclama il suo miglior giocatore nella squadra Under 20

HQ

Le semifinali della Coppa del Mondo Under 20 si svolgeranno stasera, con il Marocco che affronterà la Francia alle 22:00 CET, per avere la possibilità di raggiungere la finale della Coppa del Mondo FIFA per giocatori sotto i 20 anni. Saïmon Bouabré è stato il protagonista della squadra negli spareggi: non era nella fase a gironi, ma è stato il miglior giocatore degli ottavi di finale e dei quarti di finale, segnando due gol. Tuttavia, questo 19enne non sarà in grado di giocare le semifinali né una potenziale finale, e il suo club non gli permette di andare.

Bouabré è uno dei pochi giovani talenti europei a partire per l'Arabia Saudita. Dopo aver giocato per la giovane squadra del Monaco, il centrocampista francese, che è stato internazionale per la Francia da quando aveva 15 anni, è entrato a far parte del club della Saudi Pro League Neom las summer. E ora lo vogliono indietro.

Bouabré ha giocato solo gli ottavi di finale e i quarti di finale perché coincidevano con la pausa internazionale FIFA. Ma ora è finita e il club saudita ha il diritto legale di costringere il giocatore a tornare nella Saudi Pro League. Ciò ha lasciato la squadra francese Under 20 senza uno dei suoi giocatori chiave.

L'allenatore della squadra Under 20, Bernard Diomède, ha dichiarato: "È frustrante per il giocatore, che non sarà in grado di continuare la sua avventura con noi e giocare questa grande partita contro il Marocco con i suoi amici. È anche frustrante per lo staff tecnico e i suoi compagni di squadra. È un peccato, visto che erano passate alcune ore, che potesse partire dopo la semifinale per la partita di domenica con la sua società".