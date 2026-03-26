Dreame presenta la serie L50 di aspirapolvere robot

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Gli aspirapolvere robot di Dreame sono già stati presenti su Gamereactor; abbiamo recentemente recensito il Dreame Aqua10 UltraRoller, e ora il marchio ha presentato i nuovi aspirapolvere robot della serie L50: il L50s Pro Ultra e il L50 Ultra AE.

L'L50s Pro Ultra è il modello focalizzato sulle prestazioni, offrendo una pulizia più profonda ed efficiente con una potenza di aspirazione Vormax di 30.000Pa. Dispone inoltre di autopulire a 100°C con tecnologia ThermoHub, il sistema EasyLeap per evitare ostacoli, bracci flessibili e estensibili per pulire gli angoli e un prezzo di €749.

D'altra parte, il modello L50 Ultra AE è la versione più economica, con una potenza di aspirazione di 28.000Pa, una temperatura migliorata di autopulire del mocio di 100°C, una spazzola Anti-Tangle TriCut 3.0 per evitare che i capelli si aggroviglino, bracci estensibili per pulire gli angoli e un prezzo di 599 €.

Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale. Ma per ora, dicci: cosa ne pensate di questi nuovi modelli?