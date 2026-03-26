Dreame presenta la serie L50 di aspirapolvere robot
Il marchio rimane impegnato verso prodotti che rendono la vita domestica più facile.
Gli aspirapolvere robot di Dreame sono già stati presenti su Gamereactor; abbiamo recentemente recensito il Dreame Aqua10 UltraRoller, e ora il marchio ha presentato i nuovi aspirapolvere robot della serie L50: il L50s Pro Ultra e il L50 Ultra AE.
L'L50s Pro Ultra è il modello focalizzato sulle prestazioni, offrendo una pulizia più profonda ed efficiente con una potenza di aspirazione Vormax di 30.000Pa. Dispone inoltre di autopulire a 100°C con tecnologia ThermoHub, il sistema EasyLeap per evitare ostacoli, bracci flessibili e estensibili per pulire gli angoli e un prezzo di €749.
D'altra parte, il modello L50 Ultra AE è la versione più economica, con una potenza di aspirazione di 28.000Pa, una temperatura migliorata di autopulire del mocio di 100°C, una spazzola Anti-Tangle TriCut 3.0 per evitare che i capelli si aggroviglino, bracci estensibili per pulire gli angoli e un prezzo di 599 €.
Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale. Ma per ora, dicci: cosa ne pensate di questi nuovi modelli?