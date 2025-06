Due dirigenti di spicco lasciano Build a Rocket Boy giorni prima dell'arrivo di MindsEye

HQ

Ci sono state una serie di accuse e affermazioni lanciate in giro negli ultimi tempi mentre ci avviciniamo al lancio di Build a Rocket Boy MindsEye. Il gioco d'azione debutterà su PC e console il 10 giugno, e con questo quasi qui negli ultimi tempi abbiamo visto un co-CEO dello studio affermare che una reazione negativa che circonda il gioco è stata il prodotto di uno "sforzo concertato" retribuito contro lo studio, il tutto mentre la società è stata anche valutata in forma anonima dai suoi stessi dipendenti su GlassDoor come un posto piuttosto povero in cui lavorare.

Non è chiaro quale sia la situazione presso lo sviluppatore e come questo si tradurrà nel gioco vero e proprio, poiché non lo sapremo con certezza fino al giorno del lancio della prossima settimana. Quello che sappiamo è che due dirigenti dello sviluppatore se ne sono andati pochi giorni prima del lancio di MindsEye.

Come notato da Eurogamer, sia il chief legal officer Riley Graebner che il chief financial officer Paul Bland hanno lasciato lo studio. In un post su LinkedIn, Graebner osserva che termina il suo mandato presso lo studio "orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato".

Anche se questo può sembrare un avvertimento per alcuni, va detto che questi due individui sono probabilmente meno coinvolti nel lavoro quotidiano di sviluppo su MindsEye, a causa delle loro posizioni nel lato finanziario e legale dello sviluppatore. In ogni caso, sapremo se la cosiddetta reazione "negativa" a MindsEye è giustificata tra pochi giorni.