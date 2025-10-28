Due europei nominati migliori giocatori della prima settimana di NBA

HQ

L'NBA ha concluso la sua prima settimana e due giocatori europei sono stati i primi due giocatori della settimana. A Ovest, non sorprende che Victor Wembanyama sia stato nominato miglior giocatore della settimana 1, per le sue prestazioni da record nei San Antonio Spurs, aiutando il suo club a rimanere imbattuto, 4-0, con una media di 33,3 punti, 13,3 rimbalzi e, più sorprendentemente, 6 stoppate a partita.

Wembanyama, soprannominato "Alieno" per la sua figura atletica ma snella, ha contribuito a rendere popolare l'NBA in Francia, con molti francesi che sostengono gli Spurs.

Nella East Conference, l'ala greca Giannis Antetokounmpo è stato nominato giocatore della settimana con i Milwaukee Bucks, con una media di 36,0 punti, 16 rimbalzi e 7 assist a partita, in un rapporto di 2-1 a Est.

Antetokounmpo è la stella della squadra, avendo giocato lì dal 2013 (Giannis ha giocato nel campionato greco solo per due anni), diventando campione NBA nel 2021.

Seguirai l'NBA ora che alcune partite vengono trasmesse su Amazon Prime Video?