Due membri del personale dell'ambasciata israeliana uccisi fuori dal museo di Washington DC Sospetto in custodia dopo una sparatoria mortale vicino a un evento del patrimonio ebraico.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che due impiegati dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco fuori dal Capital Jewish Museum di Washington, DC, mercoledì sera, dopo aver partecipato a un evento diplomatico.

Le vittime, una coppia che avrebbe pianificato il loro fidanzamento, sono state prese di mira da un uomo armato solitario che avrebbe gridato slogan pro-palestinesi. Le autorità hanno identificato il sospetto come Elias Rodriguez, che è stato rapidamente arrestato e non ha precedenti penali. Due membri del personale dell'ambasciata israeliana uccisi fuori dal museo di Washington DC // Shutterstock