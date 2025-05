Israele incolpa la retorica europea per l'attacco all'ambasciata di Washington DC Il ministro degli Esteri sottolinea la crescente ostilità in Occidente dopo l'uccisione di diplomatici a Washington.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il ministro degli Esteri israeliano ha appena affermato che i discorsi anti-israeliani dei leader europei hanno contribuito a creare un clima di ostilità che ha portato alla sparatoria mortale di due dipendenti dell'ambasciata israeliana fuori da un museo ebraico a Washington, DC.

Potresti essere interessato: Due membri del personale dell'ambasciata israeliana uccisi fuori dal museo DC.

Le osservazioni seguono un'ondata di critiche internazionali all'offensiva israeliana in corso a Gaza, che ha causato decine di migliaia di morti. Con le tensioni che crescono a livello globale, i funzionari israeliani vedono l'attacco come una conseguenza diretta del crescente sentimento antisemita nelle capitali occidentali. Israele incolpa la retorica europea per l'attacco all'ambasciata di Washington DC // Shutterstock