Due mesi dopo il ritiro, l'ex ciclista Geraint Thomas fu nominato direttore delle gare presso Ineos Grenadiers
Il ciclista gallese ha vinto il Tour de France nel 2018.
Geraint Thomas, ex ciclista professionista che si è ritirato solo due mesi fa all'età di 39 anni, è stato nominato direttore delle gare per la squadra ciclistica Ineos Grenadiers. Il team ha annunciato la nomina questa mattina, sottolineando "l'impegno a lungo termine del team a costruire dall'interno".
"Questa squadra è stata la mia casa fin dal primo giorno, e assumere questo ruolo sembra un passo naturale successivo" disse Thomas. "Ho imparato tanto dalle persone intorno a me - colleghi piloti e staff - e ora voglio continuare a costruire sul nostro incredibile successo passato per il futuro."
Thomas ha vinto il Tour de France nel 2018 oltre a molte altre gare sia su strada che nei velodromi: Tour of the Alps 2017, Parigi-Nizza 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022, tre Campionati Mondiali su pista (2007, 2008 e 2012) e due medaglie olimpiche nel 2008 e 2012.
Si è ritirato lo scorso anno nel Tour of Britain, che si è concluso nella sua città, Cardiff, e quando è stato accolto come uno dei migliori atleti gallesi di tutti i tempi. "I Grenadiers continueranno a correre con scopo, umiltà e un impegno per l'eccellenza – e sono entusiasta di contribuire a plasmare quel futuro", ha detto Geraint.