Due mesi dopo il ritiro, l'ex ciclista Geraint Thomas fu nominato direttore delle gare presso Ineos Grenadiers

Geraint Thomas, ex ciclista professionista che si è ritirato solo due mesi fa all'età di 39 anni, è stato nominato direttore delle gare per la squadra ciclistica Ineos Grenadiers. Il team ha annunciato la nomina questa mattina, sottolineando "l'impegno a lungo termine del team a costruire dall'interno".

"Questa squadra è stata la mia casa fin dal primo giorno, e assumere questo ruolo sembra un passo naturale successivo" disse Thomas. "Ho imparato tanto dalle persone intorno a me - colleghi piloti e staff - e ora voglio continuare a costruire sul nostro incredibile successo passato per il futuro."

Thomas ha vinto il Tour de France nel 2018 oltre a molte altre gare sia su strada che nei velodromi: Tour of the Alps 2017, Parigi-Nizza 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022, tre Campionati Mondiali su pista (2007, 2008 e 2012) e due medaglie olimpiche nel 2008 e 2012.

Si è ritirato lo scorso anno nel Tour of Britain, che si è concluso nella sua città, Cardiff, e quando è stato accolto come uno dei migliori atleti gallesi di tutti i tempi. "I Grenadiers continueranno a correre con scopo, umiltà e un impegno per l'eccellenza – e sono entusiasta di contribuire a plasmare quel futuro", ha detto Geraint.