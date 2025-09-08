Geraint Thomas si ritira dal ciclismo nella gara di casa a Cardiff durante il Tour of Britain

HQ

Il Tour of Britain si è concluso con Romain Grégoire che ha conquistato la vittoria nella classifica generale dopo una gara di sei tappe, con risultati estremamente vicini (Remco Evenepoel è arrivato a soli 2 secondi di ritardo, il terzo classificato Julian Alaphilippe era a quattro secondi da Grégoire e i primi dieci erano separati da soli 17 secondi).

Tuttavia, il protagonista spirituale della gara è stato Geraint Thomas, il pilota gallese che ha scelto di concludere la sua carriera a casa sua, Cardiff, dove è nato 39 anni fa. Migliaia di fan hanno celebrato l'illustre carriera di Thomas, che comprende vittorie sia nei velodromi che nelle corse su strada: Tour de France 2018, Tour of the Alps 2017, Parigi-Nizza 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022 e, su pista, tre Campionati del Mondo (2007, 2008 e 2012) e due medaglie olimpiche nel 2008 e 2012.

Anche se il Tour of Britain non attira grandi folle, secondo CyclingWeekly, c'erano "folle quasi schiaccianti" per assistere a uno dei più grandi atleti gallesi di tutti i tempi, che ha scelto "di non dire molto perché penso che sto per crollare di nuovo".

"Mi sento come se fossi stato fortunato per tutta la mia carriera con come sono andate le cose. Essere nel fiore degli anni per le Olimpiadi di casa, gli anni che ho avuto e finire qui e decidere di fermarmi quest'anno e poi avere questo fine settimana. È tutto un po' allineato, è incredibile, davvero. Non me lo sarei mai aspettato".