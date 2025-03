Due pattinatrici confermate per Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

HQ

Era noto da tempo che ci sarebbe stato nuovo materiale in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, non ultimo sotto forma di skater, e ora due di essi sono stati presentati tramite Threads. La prima di loro è la filippina Margielyn Didal che ha vinto molte delle più grandi competizioni ed è considerata un nome davvero importante in questo sport.

La seconda nuova arrivata è la 15enne Chloe Covell, che ha gareggiato per l'Australia a soli 14 anni alle Olimpiadi dello scorso anno. L'anno prima, a soli 13 anni, era diventata la più giovane medaglia d'oro degli X Games di sempre.

Recentemente siamo stati in grado di segnalare che il precedentemente rimosso Bam Margera (che era nei giochi originali, ma è stato probabilmente rimosso a causa dei suoi problemi sia con le droghe che con la legge) è confermato per tornare nel gioco dopo che lo stesso Tony Hawk ha preso provvedimenti.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 uscirà l'11 luglio per PC, PlayStation, Switch e Xbox One (ed è ovviamente incluso in Game Pass). Cosa ne pensate delle nuove aggiunte con Margielyn Didal e Chloe Covell?