Dwayne Johnson sul suo ritorno come Il Re Scorpione in The Mummy 4: "Lo prenderei sicuramente in considerazione"

Con Brendan Fraser davvero tornato sotto i riflettori dopo essersi allontanato anni fa per una serie di motivi, era del tutto giusto che una delle serie d'azione-avventura preferite da molte facesse ritorno al suo fianco. Stiamo parlando di The Mummy ovviamente (i film degli anni 2000 e non il reboot di Tom Cruise, bleah...), che è stato recentemente confermato come avrà un quarto capitolo che riunirà personaggi come Fraser e Rachel Weisz nei panni di Rick ed Evie. Con le due star di ritorno, dovremmo aspettarci ulteriori riunioni?

Parlando con Entertainment Weekly, Dwayne "The Rock" Johnson è stato interrogato se ci si dovesse aspettare che riprendesse il suo ruolo iconico di The Scorpion King. Sebbene nulla sia stato confermato o confermato, l'attore ha sottolineato quanto segue.

"Oh, amico, non lo so. Sono sempre aperto. Per essere chiari, questa è la saga di Brendan Fraser. Amo quell'uomo. È uno dei miei più grandi sostenitori. Ci sosteniamo a vicenda. E se vogliono chiamare il Re Scorpione, conosco uno che conosce un altro. Lo prenderei sicuramente in considerazione. Perché quel franchise mi ha cambiato la vita."

Se The Rock dovesse tornare al ruolo reale, la prossima grande domanda è se includerebbe lo stesso uso di CGI esilarantemente pessime, perché qualsiasi fan The Mummy sa che parte di ciò che rendeva memorabile The Scorpion King era il suo aspetto davvero straordinario.

Pensi che The Scorpion King dovrebbe tornare?