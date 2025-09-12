È improbabile che il Chelsea debba affrontare la detrazione di punti dopo 74 accuse di violazione dei regolamenti

HQ

Il Chelsea FC è stato colpito ieri da 74 accuse di violazioni dei regolamenti da parte della Football Association in Inghilterra, riguardanti investimenti da parte di terzi, intermediari e regolamenti dei giocatori. Sono accaduti tra il 2009 e il 2022, gli anni in cui il club era di proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovich.

La proprietà di Abramovich ha portato trionfi sportivi senza precedenti per il Chelsea, con cinque titoli di Premier League, cinque FA Cup, due titoli di Champions League nel 2012 e nel 2021 e due titoli di Europa League nel 2013 e nel 2019. Tuttavia, è arrivato anche con la corruzione: pagamenti legati a trasferimenti a società offshore e famiglie e rappresentanti dei giocatori, non registrati in conti presentati alla FA o alla UEFA.

Quando il nuovo gruppo di proprietà ha rilevato la squadra di calcio nella primavera del 2022, quando Abramovich ha venduto il club dopo le sanzioni finanziarie dei governi occidentali a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, ha immediatamente autodenunciato quelle "potenziali violazioni storiche" alla FA, alla Premier League e alla UEFA.

"Il club ha dimostrato una trasparenza senza precedenti durante questo processo, anche fornendo un accesso completo ai file e ai dati storici del club", ha detto il Chelsea in una dichiarazione giovedì, confermando che stavano lavorando con la FA in merito a tali accuse.

Il Chelsea pagherà una multa, ma nessuna detrazione di punti

Secondo SkySports, il Chelsea non dovrà affrontare la detrazione di punti. "Le mie informazioni sono che non è attualmente all'ordine del giorno. Il motivo per cui non è all'ordine del giorno è perché è stato auto-riferito. Hanno anche collaborato pienamente con le indagini", afferma il corrispondente Kaven Solhekol. Invece, sarà probabilmente una multa, simile all'accordo raggiunto con la UEFA.

Aggiunge che le indagini del Chelsea dimostrano che queste violazioni non influiscono sulle norme del Fair Play Finanziario.