È stato preso in considerazione il gioco di squadra, ma l'accessibilità sarà la vera chiave per "la nuova fase del Tetris"

Nel fine settimana abbiamo avuto il piacere e il privilegio di sederci con i creatori di Tetris e Rubik's Cube, prima per parlare di design e rivelazioni di enigmi, e poi con Alexey Pajitnov e Henk Rogers di Tetris per parlare di tutto ciò che riguarda "il gioco perfetto".

Nell'intervista esclusiva a Gamereactor qui sotto, Pajitnov analizza prima come le nuove generazioni di giocatori si relazionano a Tetris e al gaming in generale, e poi sia il creatore (Mr. Tetris) sia il presidente (Dr. Tetris) discutono nuovi modi di giocare e di interagire con quella community, inclusi eventuali cambiamenti imminenti alle meccaniche di base, competitive o meno.

Nuove generazioni più pigre e poco impegnate

"Quindi, fondamentalmente, ora sento che la nuova fase della vita del Tetris inizia", annuncia il suo creatore nel video, "perché la generazione è cambiata, e l'atteggiamento delle persone verso il gioco è cambiato, e l'atteggiamento generale delle persone è cambiato. Il giocatore diventa meno paziente, meno responsabile, assolutamente incapace di leggere manuali o istruzioni (ride), e così via. I telefoni sono controllati solo con un dito, e questo dà dettagli specifici alla dinamica del gameplay. Quindi, ci sono molti problemi tecnici e sociali con il gioco, e dobbiamo aggiornare la versione continuamente. E sono abbastanza grande, e nessuno mi ascolta, quindi... (ride)"

"Povero piccolo, nessuno ti ascolta!" - scherza Rogers. "Mi affido davvero al team che mi ha aiutato a mantenere il marchio e a mantenere vivo il gioco", apprezza infine Pajitnov.

"I videogiochi sono un fenomeno sociale molto complesso, con problemi tecnici e vantaggi legati a quelli sociali"

Il pilota e il navigatore, Tetris Team Play competitivo 2v2?

"Beh, ho lavorato su questa idea molto tempo fa", conferma Pajitnov a Gamereactor. "E nessuno l'ha davvero apprezzato, perché è davvero difficile organizzare letteralmente queste cose. Non è molto complicato da capire, ma è difficile organizzare tutto questo."

"Far lavorare contro Tetris in squadra", continua, "con i diversi ruoli asimmetrici di diversi giocatori, così che uno sia un pilota, che gioca davvero a Tetris in campo, e l'altro sia il navigatore, che può in qualche modo guidare il tuo gioco di Tetris attraverso l'avversario e fargli danni o supportare l'alleanza, Fai le cose organizzative. Entrambi funzionano per un solo giocatore, è troppo, perché Tetris è un gioco molto, molto grande e che consuma la mente. L'esperienza di Tetris 99 ancora una volta mi ha convinto che è il modo giusto, che è il modo giusto, perché le migliori Tetris 99 partite sono quelle che sono in grado di colpire gli avversari giusti in campo."

Cosa deve diventare il gioco per le Olimpiadi di Tetris

Infine, Rogers spiega cosa avrebbe dato spazio a Tetris Olympics, una versione moderna del gioco con una modalità spettatore più comprensibile e replay, proprio come in uno sport televisivo:

"Sì, quindi ci sono diverse versioni di Tetris là fuori che possono mostrare alle persone cosa si può fare a un livello molto alto. Voglio dire, il Gran Maestro ARIKA [Tetris TGM], quando guardi il video, pensi, stai scherzando? Come può un essere umano fare una cosa del genere? Arriva persino al punto che non si vedono i pezzi, il che, tra l'altro, è molto interessante, ma non è uno sport da spettatori. Quindi, per uno sport da spettatori, devi essere in grado di vedere tutto in tutto il tempo e capire cosa sta succedendo".

"Per rendere Tetris un po' più facile nel tempo, abbiamo aggiunto alcune cose che, in effetti, rendono Tetris più semplice. Per esempio, il pezzo di attacco, o per esempio il sistema delle sacche, in cui invece di darti pezzi completamente casuali, prendiamo sette pezzi, li mescoliamo, te li diamo, poi li mescoliamo di nuovo e li riforniamo. Quindi ogni tredicesimo è garantito un pezzo 'I'. Quindi un po' toglie un po' la tensione. Mi piace liberarmi anche di quello".

"Sicuramente il Tetris singolo, doppio, triplo è diventato parte del gioco, questo dovrebbe restare. Il T-spin è diventato [un pilastro] e le combinazioni. Ma ecco come funziona la rotazione, solo in modo rapido. Se hai un pezzo Z o S e lo porti da un lato, nel Game Boy da un lato si gira, ma dall'altro no. E quindi, quando le persone premono il pulsante aspettandosi che succeda qualcosa, qualcosa dovrebbe accadere. E quindi, fondamentalmente, quello che fa la super rotazione è che quando le persone si aspettano che succeda qualcosa, succede. E questo rende il gioco un po' più facile, ma permette anche di giocare molto più velocemente."

Come modificheresti Tetris affinché si trasformi nell'esport perfetto? Altri dettagli sul passato e il futuro di Tetris, e sulle storie di entrambe le leggende, nel video completo qui sotto, completamente sottotitolato nella tua lingua locale: