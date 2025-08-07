EA ha dovuto aumentare le capacità dei server per combattere le code beta estreme Battlefield 6

HQ

Dire che l'interesse per la beta di Battlefield 6 è un eufemismo. Prima ancora che la beta prendesse il via - tenendo presente che questa è solo la parte in accesso anticipato del fine settimana della beta, con le masse accettate il 9-10 agosto - decine di migliaia di persone erano in attesa dell'inizio dell'azione. Ora che la beta è attiva da qualche ora, stiamo già vedendo il numero di giocatori salire alle stelle con centinaia di migliaia di persone in coda solo in attesa.

Alcuni hanno catturato la loro esperienza nel tentativo di entrare nella beta, come l'utente X FR3NKD che si è trovato in una coda profonda 271.440 giocatori.

Ciò ha causato il lancio di EA in stazioni di panico, rilasciando una dichiarazione in cui rivelano che stanno attualmente cercando di espandere la capacità del server per ridurre il numero di code.

Per fortuna, da quando è stata pubblicata questa dichiarazione, EA ha dichiarato che le code stanno tornando a "livelli adeguati", ma ti viene da chiederti se EA avrà un compito enorme da svolgere questo fine settimana, quando inizierà la beta aperta completa e tutti i giocatori potranno facilmente entrare nel gioco per un assaggio di ciò che offrirà.