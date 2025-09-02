Ecco i primi 15 minuti dal remake di Skyblivion

HQ

All'inizio di quest'anno, è stato rilasciato l'acclamato remaster (che molti considerano più un remake) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e molti si sono riversati sulla classica avventura. È stato annunciato e rilasciato contemporaneamente dopo un periodo di voci, battendo così un altro remake di Oblivion in arrivo, vale a dire Skyblivion.

Si tratta di un progetto creato dai fan che mira semplicemente a rifare Oblivion utilizzando il motore grafico da The Elder Scrolls V: Skyrim. Molti temevano che sarebbe stato chiuso dopo l'uscita di Oblivion Remastered, poiché si sospettava che Bethesda non volesse la concorrenza di un remake da cui non avrebbero tratto profitto. Fortunatamente, Bethesda tende a sostenere e incoraggiare i progetti creati dai fan, quindi il team di Skyblivion ha ricevuto il loro supporto ed è stato persino invitato a Bethesda e ha ricevuto copie di Oblivion Remastered.

E ora sono arrivati così lontano nel loro sviluppo che sono pronti a mostrare ciò che hanno raggiunto. In un video di 15 minuti su YouTube, possiamo dare un'occhiata al remake completo diSkyblivion un narratore che spiega alcune delle decisioni e dei cambiamenti, oltre a piccoli dettagli che contribuiscono all'atmosfera ma potrebbero essere più difficili da individuare.

Guarda il video completo qui sotto.