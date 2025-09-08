Ecco la mappa interattiva di Hollow Knight: Silksong con tutto ciò che devi trovare e sapere per finire il gioco

HQ

Lo scorso giovedì, 4 settembre, Hollow Knight: Silksong, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, è stato rilasciato sia su PC che su console. E, naturalmente, per un gioco così atteso, i milioni di fan del Metroidvania originale hanno invaso Pharloom in massa e stanno esplorando e apprezzando il lavoro del Team Cherry, che noi di Gamereactor abbiamo trovato eccellente.

Ma ci sono persone dedicate là fuori che vogliono anche aiutare i giocatori che sono indietro in termini di ottenere il 100% in Silksong, e in un gioco come questo dopo le missioni, trovare tutti i segreti e la posizione di tutti i poteri, materiali e strumenti può essere travolgente. Ma non più così tanto.

Il sito web Mapgenie ha pubblicato la mappa interattiva completa di Hollow Knight: Silksong, e su di essa puoi trovare la posizione di tutto menzionato sopra, così come i diversi incontri NPC e le linee di missione numerate, così come tutti i segreti del gioco. Ti aiuta anche a evitare di perderti prima di trovare Shakra e le sue mappe dell'area, quindi ti consigliamo di tenere sempre aperta questa scheda mentre ripulisci un'area della mappa per assicurarti di avere tutto. Puoi fare clic e interagire con la mappa qui sotto.

E se vuoi qualche consiglio in più, non perderti la nostra guida ai primi passi per progredire in Hollow Knight: Silksong. E ne pubblicheremo altri presto...