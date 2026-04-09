eFootball supera il miliardo di download

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Electronic Arts di solito non condivide informazioni esatte sulle vendite dei suoi giochi FIFA/EA Sports FC, ma la maggior parte di noi sa che questi titoli sono spesso tra i giochi più venduti dell'anno, specialmente in regioni appassionate di calcio come Regno Unito e Spagna. Tendiamo a dimenticare che Konami ha anche il concorrente più notorio degli sforzi calcistici di EA, dato che eFootball (ex PES) è presente e offre ai tifosi un'esperienza alternativa di calcio digitale da tempo. E con grande successo...

Lo diciamo mentre Konami ha rivelato che eFootball ha ora superato l'enorme traguardo di un miliardo di download. Il gioco free-to-play e live ha avuto un grande successo su PC, console e mobile, riuscendo persino ad attirare costantemente nuovi giocatori, con fino a 50 milioni di download registrati da metà gennaio.

Per celebrare questo incredibile traguardo, Konami ha annunciato alcuni eventi speciali in-game per premiare i giocatori che continuano a giocare. Conosciuta come Master League Sprint, questa è un'attività a tempo limitato, ispirata al precedente evento PES, in cui verranno offerte ricompense di login giornaliere, offrendo eFootball Monete e Offerte di Chance dove sarà disponibile l'opportunità di conquistare giocatori leggendari. Questo evento sarà attivo solo fino al 16 aprile, quindi non perdere l'occasione di conquistare ricompense straordinarie.

Konami ha anche commissionato un manga speciale "Quella volta che mi sono reincarnato in PES" per commemorare il momento, considerato una "storia fantasy che segue Castolo, Minanda e altri nel mondo di Master League."