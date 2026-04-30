eFootball unisce gli appassionati di football e anime con una collaborazione con Naruto Shippuden

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eFootball, l'alternativa free-to-play a EA Sports FC, più popolare di quanto molti immaginano, ha annunciato una collaborazione sorprendente per attirare nuovi pubblici: un crossover con Naruto Shippuden.

Konami ha pubblicato un trailer assolutamente folle con giocatori popolari come Neymar Jr del Santos, Takefusa Kubo della Real Sociedad, Robert Lewandowski del FC Barcelona e Luka Modric dell'AC Milan, oltre a giocatori ritirati come Marcelo e Bale, mostrando che i giocatori potranno eseguire mosse speciali in stile anime nelle partite, e personaggi di Naruto che appaiono nelle celebrazioni dei gol. Sconfiggendo i confini del simulatore di football.

La collaborazione è ora attiva e è già stato lanciato un primo stadio speciale su misura. Sarà attivo fino al 14 maggio e potrai ottenere otto carte giocatori, icone, oggetti di scena giganti e altri oggetti. E nel gioco eFootball Campioni Squadre, una carta gratuita Naruto x Marcelo apparirà dal 7 al 31 maggio.