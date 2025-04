Eidos-Montreal colpita da licenziamenti, con 75 dipendenti che hanno perso il lavoro

HQ

In vista dell'inizio di un nuovo anno finanziario, lo sviluppatore Eidos-Montreal ha annunciato un'ondata di licenziamenti che colpiranno il suo personale. Il team canadese ha licenziato 75 dipendenti che, a causa della capacità limitata, non sono stati in grado di essere trasferiti su diversi progetti.

Lo studio osserva che questa ondata di licenziamenti non influenzerà i suoi prossimi giochi e che "rimane impegnato a realizzare gli altri progetti attualmente in fase di sviluppo".

La dichiarazione completa di Eidos-Montreal spiega: "Non è un riflesso della loro dedizione o delle loro capacità, ma sfortunatamente non abbiamo la capacità di riassegnarli completamente agli altri nostri progetti e servizi in corso.

"Questi esperti di grande talento e di grande esperienza stanno per entrare nel mercato del lavoro e stiamo lavorando per supportarli in questa transizione".

Per quanto riguarda ciò su cui Eidos-Montreal sta lavorando oggi, questo rimane un po' nebbioso. Lo studio è ancora accreditato come un team di supporto per Playground di Fable e, a parte questo, non ha alcun progetto annunciato, poiché l'ex titolo Deus Ex è stato inscatolato da Embracer all'inizio del 2024, quando lo studio è stato anche colpito da licenziamenti dalla società madre Embracer, Essendo anche la società madre proprietaria di Crystal Dynamics, un altro studio che ha dovuto affrontare recenti licenziamenti.