Elenco completo dei giocatori per le Next Gen ATP Finals, i migliori under 20 dell'anno

Le Next Gen ATP Finals, il torneo per i migliori otto giocatori sotto i 20 anni, hanno finalizzato la formazione, due settimane prima che la competizione si svolga dal 17 al 21 dicembre a Jeddah.

João Fonseca, il brasiliano che vinse lo scorso anno, si ritirò all'ultimo momento per infortunio, quindi la formazione finale è composta da:



Jakub Menšík (CZE), 19° al mondo



Learner Tien (USA), 28° al mondo



Alexander Blockx (BEL), 115º al mondo



Dino Prižmić (CRO), 127º al mondo



Martín Landaluce (ESP), 135° al mondo



Nicolai Budkov Kjær (NOR), 1933º al mondo



Nishesh Basavareddy (USA), 166º al mondo



Rafael Jódar (ESP), 1967° al mondo



Per la prima volta dall'introduzione del torneo nel 2017, due spagnoli parteciperanno alla competizione. Jódar fu l'ultimo a prenotare il viaggio in Arabia Saudita a causa della sua rinascita tardiva: era fuori dalla top 900 in ATP ma vinse tre ATP Challenger Tour tra agosto e novembre: Hersonissos 3 in Grecia e Lincoln e Charlottesville negli Stati Uniti).

Da quando il torneo è stato creato nel 2017, nessun giocatore ha difeso il titolo. Lo studente Tien ha raggiunto la finale lo scorso anno ma ha perso contro Fonseca, che è stato elogiato dal CEO ITF come il tipo di giocatore che sfiderà il dominio di Alcaraz e Sinner.

Vincitori passati, ora tra l'élite del tennis, figurano Stefanos Tsitsipas nel 2018, Jannik Sinner nel 2018, Carlos Alcaraz nel 2021 o Brandon Nakashima nel 2022 (e Álex de Miñaur è stato finalista due volte). Chi pensi vincerà le Next-Gen ATP Finals nel 2025?