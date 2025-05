Elizabeth Dulau di Andor considera l'interpretazione di Lara Croft un "ruolo da sogno"

HQ

Il nome Elizabeth Dulau probabilmente non ti è familiare, ma se hai appena visto Andor, conoscerai il suo primo ruolo importante. Ha interpretato Kleya Marki, la portiera del negozio di antiquariato di Luthen Rael. Kleya, tuttavia, aveva molte più corde al suo arco e non aveva paura di fare un po' di lavoro serio per conto dei ribelli.

Elizabeth Dulau è stata ampiamente elogiata per la sua interpretazione ed è stato riferito che il ruolo ha finito per essere più grande di quanto fosse originariamente previsto proprio a causa di quella bella interpretazione. Ma cosa farà dopo? Non lo sappiamo ancora, ma grazie a un'intervista a Country & Town House, abbiamo almeno un'idea di chi l'attrice britannica vorrebbe interpretare. Quando le è stato chiesto del ruolo dei sogni, ha risposto:

"Onestamente, un ruolo da sogno sarebbe in realtà una sorta di eroe d'azione, qualcuno come Lara Croft! Le persone che mi conoscono meglio non sarebbero affatto sorprese di sentirmi dire questo. Da bambina idolatravo personaggi come lei e Indiana Jones, che correvano per casa combattendo cattivi immaginari. Avevo anche un arco e una freccia giocattolo! Vedere un personaggio femminile così innegabilmente cool, intelligente e fisicamente capace è stato così stimolante per me da bambina, e la mia vita si chiuderebbe davvero se avessi la possibilità di esserlo per gli altri bambini".

Di recente, è stato confermato che Sophie Turner avrebbe avuto l'onore di interpretare Lara Croft in un adattamento della serie TV su Amazon Prime, che è stato cancellato. Tuttavia, se qualcuno decide di riprendere il lavoro, Dulau sembra pronto ad assumersi la responsabilità di razziare le tombe.