Elle Fanning, Troy Baker e Shioli Kutsuna si uniranno a Hideo Kojima sul palco alla premiere del gioco Death Stranding 2

Ora che Nintendo Switch 2 e Mario Kart World sono qui, il prossimo grande videogioco da guardare con ansia è senza dubbio Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach. L'atteso sequel debutterà su PS5 il 26 giugno e, con l'arrivo di ciò, possiamo aspettarci che il gioco sia in primo piano questa settimana come parte del procedimento Summer Game Fest /Not-E3.

Come precedentemente confermato, il Death Stranding 2 World Tour prenderà il via a Los Angeles con un evento Game Premiere con Hideo Kojima e alcune star. Per quanto riguarda chi siano queste star, ora sappiamo che l'evento includerà un panel con Elle Fanning, Troy Baker, Shioli Kutsuna e Woodkid, ognuno dei quali ha un ruolo o un coinvolgimento nel progetto.

Il Game Premiere si terrà il 9 giugno alle 3:00 BST / 4:00 CEST, e includerà anche la "prima demo di gioco dal vivo del titolo!"