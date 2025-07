Elon Musk annuncia un proprio partito politico per sfidare Trump e il sistema bipartitico

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Elon Musk ha annunciato sabato la creazione di un nuovo partito politico chiamato America Party, che si oppone direttamente alla legge fiscale recentemente firmata dal presidente Donald Trump (puoi saperne di più sulla loro disputa qui).

Elon Musk su X: "Con un fattore di 2 a 1, vuoi un nuovo partito politico e lo avrai! Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema a partito unico, non in una democrazia. Oggi, il Partito America è formato per restituirvi la vostra libertà".

Musk ha criticato la legislazione per mettere a rischio la stabilità finanziaria del paese e ha promesso di sostenere i candidati che rifiutano le misure fiscali. La mossa mette ulteriormente a dura prova il complicato rapporto di Musk con Trump e solleva interrogativi sul suo impatto sulle prossime elezioni.