Elon Musk si scaglia dopo che Bruxelles colpisce X con una multa di 120 milioni di euro: "L'UE dovrebbe essere abolita"

Come abbiamo riportato ieri, Bruxelles ha multato X 120 milioni di euro per aver violato le principali regole di trasparenza e accesso ai dati previste dal Digital Services Act, segnando l'azione di applicazione più significativa da quando la legge è entrata in vigore.

I regolatori hanno concluso che il sistema di verifica a pagamento di X ingannava gli utenti, la sua libreria pubblicitaria mancava di una divulgazione di base e che i suoi strumenti di accesso ai dati non rispettavano i requisiti destinati a supportare ricerca e supervisione. Tutto questo, ovviamente, ha portato alla multa di 120 milioni di euro.

Ora, Elon Musk ha reagito, chiedendo l'abolizione dell'Unione Europea e presentando la sanzione come un eccesso di regolamentazione. "L'UE dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, affinché i governi possano rappresentare meglio il loro popolo", ha dichiarato Musk sulla sua piattaforma social. Cosa ne pensi delle sue ultime dichiarazioni?