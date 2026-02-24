Entra in vigore la nuova tariffa globale del 10% di Trump

HQ

È entrato in vigore un nuovo dazio globale del 10% imposto da Donald Trump, nonostante la sua minaccia del fine settimana di portarlo al 15%. La tassa, applicata ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, durerà 150 giorni e si sovrappone ai dazi esistenti per la nazione più favorita.

La decisione segue una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato molti dei precedenti dazi di Trump sul "giorno della liberazione". In risposta, Trump ha annunciato la nuova misura globale, anche se il tasso più alto del 15% non è ancora stato attuato.

I gruppi imprenditoriali hanno avvertito che questa politica crea nuova incertezza. William Bain delle Camere di Commercio britanniche ha detto che il tasso del 10% offre "un certo sollievo" rispetto al 15%, ma rende difficile per gli esportatori pianificare prezzi e margini.

Gli economisti affermano che i dazi potrebbero ancora affrontare sfide legali, mentre si prevede che l'amministrazione perseguirà ulteriori misure protezionistiche nei prossimi mesi...