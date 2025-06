Eric Kripke è terrorizzato all'idea di fare il finale The Boys

HQ

Iniziare un programma televisivo è abbastanza facile, specialmente nel caso di qualcosa come The Boys. Attiri le persone, dai loro un mondo totalmente diverso dal loro. Continuare di nuovo quella serie sembra abbastanza semplice, ma finirla? Questa è tutta un'altra cosa.

Parlando con lo showrunner di The Night Agent Shawn Ryan nello show Creator to Creator di Sony,The Boys lo showrunner Eric Kripke ha rivelato quanto sia spaventato all'idea di arrivare al finale. "Sono in una buona dose di terrore per un finale di serie", ha detto. "Puoi contare su una, forse due mani per i finali di serie davvero grandi".

"Al contrario, il cimitero è disseminato di terribili [finali]", Kripke ha continuato. "Potresti avere il più grande spettacolo... Ma se irrigidisci quel finale ed è quello che manda tutti fuori nel parcheggio, dicono 'Oh, forse quello spettacolo non era così bello'. "

Qualcuno che non è terrorizzato come Kripke èThe Boys il co-autore Darick Robertson, che in un'intervista con noi durante il Comicon ha detto di essere molto entusiasta di vedere come andrà a finire lo show. Piuttosto che chiedersi chi muore nel finale, è più preoccupato di chi ne esce vivo.