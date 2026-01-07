Erik ten Hag ottiene un nuovo ruolo da allenatore nei Paesi Bassi dopo la breve esperienza al Leverkusen

HQ

Erik ten Hag, ex allenatore del Manchester United licenziato per ingaggiare Ruben Amorim (cosa che chiaramente non ha funzionato), ha trovato un nuovo lavoro, tornando nel suo paese. Il 55enne è stato nominato allenatore del Twente, il club olandese di Enschede.

Erik ten Hag fu nominato successore di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, ma fu esonerato drasticamente dopo solo tre partite, ottenendo solo un punto nelle prime due.

"Erik ten Hag si unirà al FC Twente il 1° febbraio. Firmerà un contratto fino a metà 2028. A partire dalla stagione 2026-2027, Ten Hag succederà all'attuale direttore tecnico Jan Streuer, che ha recentemente annunciato il suo ritiro dopo questa stagione", ha dichiarato Twente.

L'ultimo grande trofeo del Twente è stato l'Eredivisie nel 2010, e da allora è sceso in seconda divisione e è tornato nel 2019. Fu a Twente che ten Hag trascorse la maggior parte della sua carriera calcistica, durante due periodi tra il 1992 e il 1994, e successivamente tra il 1996 e il 2002, quando vinsero la Coppa d'Olanda nel 2001.

"Penso sia meraviglioso e speciale tornare al FC Twente, dove sono un tifoso dell'Het Diekman fin da bambino. La mia carriera di calciatore e allenatore è iniziata qui. Con la mia esperienza nello sviluppo giovanile, nel team building e nella cultura sportiva d'élite, desidero rafforzare le basi tecniche del FC Twente insieme al Consiglio di Sorveglianza, alla direzione e allo staff, affinché il club possa realizzare in modo sostenibile il proprio potenziale come nave di punta regionale", ha detto Erik ten Hag.