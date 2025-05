Esplosione a Lahore: escalation delle tensioni tra India e Pakistan I voli sono stati sospesi e le esercitazioni di frontiera si sono intensificate tra i timori di un conflitto più ampio.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Ora sappiamo che un'esplosione è stata segnalata a Lahore nelle prime ore di giovedì, intensificando i timori di un'escalation militare appena un giorno dopo che gli attacchi indiani hanno preso di mira siti in Pakistan. Puoi saperne di più sugli scioperi indiani qui. Le autorità hanno sospeso i voli a Lahore, Karachi e Sialkot, mentre l'India ha condotto esercitazioni di blackout vicino al confine. Entrambe le nazioni hanno subito vittime civili a seguito di bombardamenti transfrontalieri e le potenze globali, compresi gli Stati Uniti, hanno chiesto moderazione. Dopo il 28 aprile 2025 Kashmir, India. Attacco, Pahalgam Bisaran affronta il silenzio, strade vuote, affari in stallo, acque fresche e un villaggio in lutto, nessun turista cammina in questo paesaggio di bellezza // Shutterstock