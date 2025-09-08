Sport
EuroBasket 2025: risultati degli ottavi di finale e partite dei quarti di finale (date e orari)
Dopo alcuni sconvolgimenti scioccanti, EuroBasket continua martedì.
L'EuroBasket ha regalato grandi emozioni e grandi sorprese negli ottavi di finale di questo fine settimana, tra cui l'eliminazione di due delle favorite: la Francia e, soprattutto, la Serbia, che era considerata la principale favorita per il titolo dalla stragrande maggioranza delle persone, ma sono tornate a casa agli ottavi di finale, come è successo l'ultima volta nel 2022.
- Turchia 85 - 79 Svezia
- Germania 85 - 58 Portogallo
- Lituania 88 - 79 Lettonia
- Serbia 86 - 92 Finlandia
- Polonia 80 - 72 Bosnia ed Erzegovina
- Francia 70 - 80 Georgia
- Italia 77 - 84 Slovenia
- Grecia 84 - 79 Israele
Finlandia e Georgia sono diventate le due grandi sorprese della competizione, ma solo una resterà in piedi dopo martedì, poiché si scontreranno nei quarti di finale, con date e orari confermati.
- Turchia-Polonia: martedì 9 settembre, 16:00 CET, 15:00 BST
- Lituania-Grecia: martedì 9 settembre, 20:00 CET, 19:00 BST
- Finlandia-Georgia: mercoledì 10 settembre, 16:00 CET, 15:00 BST
- Germania-Slovenia: mercoledì 10 settembre, 20:00 CET, 19:00 BST