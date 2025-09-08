Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

EuroBasket 2025: risultati degli ottavi di finale e partite dei quarti di finale (date e orari)

Dopo alcuni sconvolgimenti scioccanti, EuroBasket continua martedì.

HQ

L'EuroBasket ha regalato grandi emozioni e grandi sorprese negli ottavi di finale di questo fine settimana, tra cui l'eliminazione di due delle favorite: la Francia e, soprattutto, la Serbia, che era considerata la principale favorita per il titolo dalla stragrande maggioranza delle persone, ma sono tornate a casa agli ottavi di finale, come è successo l'ultima volta nel 2022.


  • Turchia 85 - 79 Svezia

  • Germania 85 - 58 Portogallo

  • Lituania 88 - 79 Lettonia

  • Serbia 86 - 92 Finlandia

  • Polonia 80 - 72 Bosnia ed Erzegovina

  • Francia 70 - 80 Georgia

  • Italia 77 - 84 Slovenia

  • Grecia 84 - 79 Israele

Finlandia e Georgia sono diventate le due grandi sorprese della competizione, ma solo una resterà in piedi dopo martedì, poiché si scontreranno nei quarti di finale, con date e orari confermati.


  • Turchia-Polonia: martedì 9 settembre, 16:00 CET, 15:00 BST

  • Lituania-Grecia: martedì 9 settembre, 20:00 CET, 19:00 BST

  • Finlandia-Georgia: mercoledì 10 settembre, 16:00 CET, 15:00 BST

  • Germania-Slovenia: mercoledì 10 settembre, 20:00 CET, 19:00 BST

EuroBasket 2025: risultati degli ottavi di finale e partite dei quarti di finale (date e orari)
EFKS / Shutterstock

This post is tagged as:

SportpallacanestroEuroBasket


Caricamento del prossimo contenuto