EuroLeague rivela i primi cinque giocatori della stagione: Prima Squadra All-EuroLeague

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Prima dei play-off di EuroLeague, che inizieranno la prossima settimana, l'Eurolega ha annunciato la Prima Squadra All-Euroleague 2025/26, scegliendo i cinque migliori giocatori della stagione dopo la stagione regolare, con l'Olympiacos che si classifica primo con 26 vittorie e 12 sconfitte, seguito dal Valencia Basket (25/13) e dal Real Madrid e Fenerbahçe 24/14).

Due dei giocatori provengono dall'Olympiacos: Sasha Vezenkov e Nikola Milutinov. Vezenkov, alla sua quarta scelta nella Prima Squadra All-EuroLeague, è il miglior marcatore con 19,4 punti a partita e 19 partite con almeno 20 punti. Milutinov è stato il leader nei rimbalzi, 7,1 a partita.

A loro si unisce Elijah Bryant dell'Hapoel Tel Aviv, che ha avuto una media di 15,9 punti, 5,3 rimbalzi e 3,4 assist ed è stato fondamentale per la squadra israeliana: non hanno vinto una partita in cui lui abbia sbagliato.

Tra i primi 5 si trovano anche Jean Montero del Valencia Basket, uno dei migliori giovani talenti della lega; e Sylvain Francisco dello Zalgiris Kaunas (quinto nella stagione regolare), uno dei migliori marcatori della lega con una media di 16,7 punti e 6,4 assist, e pari a pari merito per il maggior numero di triple.