Evenepoel conquista un altro Campionato Europeo a Drome-Ardèche

Remco Evenepoel ha aggiunto un'altra medaglia d'oro a uno splendido anno di risultati. Appena una settimana dopo il suo trionfo nella cronometro dei Campionati del Mondo su strada (la sua terza vittoria consecutiva) a Kigali, in Ruanda, il belga ha ottenuto un'altra vittoria alla cronometro del Campionato Europeo su strada UEC, che si è svolta in una gara di 24 km a Drome-Ardèche, in Francia.

Evenepoel aveva già ottenuto una "tripla corona" nelle prove a cronometro: i Campionati del Mondo a cronometro (tre volte nel 2023, 2024 e 2025), la cronometro dei Giochi Olimpici a Parigi lo scorso anno e ora un secondo Campionato Europeo a cronometro dopo una delle sue prime grandi vittorie nel 2019.

Il 25enne belga della Soudal Quick-Step ha tagliato il traguardo in 28:26 secondi, 43 secondi davanti a Filippo Ganna e 1:08 davanti al ciclista danese Niklas Larsen.

"Sono super felice di conquistare un altro titolo... il vento era piuttosto forte, sempre sulla testa o un po' di lato, quindi a volte è stato davvero difficile controllare la moto e prendere la curva correttamente, ma penso che abbiamo gestito tutto bene", ha detto (via Cycling Weekly).