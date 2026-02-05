Fallout 4: Anniversary Edition e Indiana Jones and the Great Circle per Nintendo Switch 2 sono trapelate poco prima del Nintendo Direct Partner Showcase: Prezzo e data di uscita di entrambi i titoli

HQ

Anche se era già stato annunciato da qualche tempo, Billbill-kun ha lasciato trapelare alcune informazioni, e ora conosciamo alcune delle sorprese che ci aspettano per il Nintendo Direct Partner Showcase di oggi.

La presentazione di oggi ci darà un po' più di approfondimento su Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2. Questo segna il grande debutto della serie su una console Nintendo, poiché mai prima d'ora un titolo principale di Fallout era stato disponibile su una console Nintendo.

Per quanto riguarda date e prezzi, la versione fisica del gioco (Code In a Box) sarà rilasciata il 28 aprile 2026 al prezzo di €59,99. I preordini sono ora disponibili.

L'altra sorpresa è Indiana Jones and the Great Circle, uno di quei giochi che nessuno si aspettava di vedere su Nintendo Switch 2. L'annuncio su PS5 era già una sorpresa, ma vederlo sulla console ibrida di Nintendo sembrava impossibile. Tuttavia, tra un paio di mesi, il 12 maggio e per il modesto prezzo di €69,99, potremo metterci nei panni dell'archeologo più famoso del cinema (perché nel mondo dei videogiochi, questo onore spetta al Professor Layton).

Aggiornamento: 02/05/2026 17:45

Indiana Jones and the Great Circle sarà rilasciato in formato fisico per Nintendo Switch 2, con il gioco completo incluso nella cartuccia, come confermato da Bethesda. Fallout 4 e Oblivion Remastered subiranno la stessa fine?

Vi aspettavate questa bomba al Nintendo Direct di oggi?