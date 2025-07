Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time è il gioco Nintendo eShop più scaricato finora in Giappone nel 2025

HQ

Spesso guardiamo alle vendite europee e/o americane come punto di riferimento per stabilire se un titolo ha avuto successo o meno. Potremmo anche raggruppare tutto insieme come "vendite occidentali", ma queste cifre potrebbero non riflettere la realtà. E questo perché c'è il mercato in Giappone, così come in altri territori che ora si stanno aprendo di più all'industria, come la Cina.

Ma nel caso del Giappone, Nintendo ha fornito i primi dieci giochi più scaricati sull'eShop dall'inizio dell'anno (grazie, Game Watch), ed è destinato a sorprenderti. Ecco l'elenco:



Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Super Mario Party Jamboree

Piazza Tamagotchi

Minecraft

Centro di Dissoluzione delle Miti Metropolitane

Animal Crossing: Nuovi orizzonti

Xenoblade Chronicles X: Edizione definitiva

Mario Kart 8 Deluxe

Donkey Kong Country Ritorna HD

Giochi Clubhouse: 51 classici mondiali



Come puoi vedere, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time è stato il titolo più scaricato dal 1 gennaio al 30 giugno 2025. L'impresa di conquistare il primo posto nei download del negozio digitale giapponese è ancora più grande se ricordiamo che il gioco è stato rilasciato il 21 maggio a livello globale.

Questo ci dà anche un'idea delle cifre dei prodotti digitali di Nintendo, dato che solo pochi giorni fa Level-5 ha festeggiato 1,2 milioni di copie del gioco vendute e ha annunciato un' edizione fisica per l'autunno. Anche un altro nuovo arrivato, Tamagotchi Plaza, è tra i più venduti.

Cosa ne pensi della lista dei primi dieci giochi digitali più venduti nel Nintendo eShop in Giappone?