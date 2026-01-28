Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake conferma la demo e la collaborazione con Silent Hill f

HQ

Fatal Frame II: Crimson Butterfly è uno dei giochi più amati della serie Fatal Frame e avrà un favoloso remake il 12 marzo. Una settimana prima, il 5 marzo, potremo provare una demo del gioco, come confermato da Koei Tecmo. Tuttavia, non è l'unica cosa confermata, poiché ci sarà anche una collaborazione con il gioco di Konami, Silent Hill F. Questa collaborazione si presenta sotto forma di costumi per i personaggi e saranno contenuti scaricabili gratuitamente.

I fan possono ora preordinare la Digital Deluxe Edition, che include il gioco base, la colonna sonora digitale e il libro d'arte digitale, oltre agli extra Digital Deluxe, tra cui il talismano deluxe e i costumi per Mio e Mayu. È disponibile anche un upgrade Digital Deluxe separatamente. Chi acquisterà la versione fisica o digitale prima del 25 marzo 2026 riceverà i seguenti extra per acquisti anticipati: Talismano Fantasma, Ornamento Peonia per Capelli (Rosso)/(Blu) e Kimono (Rosso)/(Nero).

Chi preordinerà il formato digitale prima del 12 marzo 2026 riceverà il ciondolo spirituale, orecchie di gatto (bianche)/(nere), oltre ai costumi extra Crimson Butterfly: Mio (originale) / Crimson Butterfly: Mayu (originale), ispirati agli abiti del gioco originale.

Va sottolineato che Koei Tecmo sta lavorando duramente a questo titolo.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake è previsto per il 12 marzo 2026 su PlayStation5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Windows PC tramite Steam. Il gioco presenterà doppiaggi giapponesi e testi in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Su quale piattaforma giocherai a questo gioco horror? Non vedo l'ora di giocarci su Nintendo Switch 2.