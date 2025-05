Festival di Cannes: Energia elettrica ripristinata dopo che l'interruzione di corrente ha interrotto l'ultimo giorno

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . Ora sappiamo che Cannes ha iniziato a recuperare energia elettrica sabato pomeriggio dopo un blackout di cinque ore che ha colpito oltre 160.000 famiglie e ha coinciso con il giorno di chiusura del suo prestigioso festival cinematografico.

L'interruzione, causata da un incendio di una sottostazione e da un guasto alla linea ad alta tensione, ha portato a ritardi diffusi e speculazioni su potenziali giochi scorretti. Sono in corso indagini per determinare se gli incidenti siano stati intenzionali o casuali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.