FIFA pubblica il calendario della FIFA Series 2026, una competizione con squadre di rango inferiore

La FIFA ha pubblicato il calendario della FIFA Series 2026, seconda edizione di un nuovo torneo internazionale disputato tra squadre di confederazioni che non partecipano regolarmente alle competizioni, principalmente nazioni di rango inferiore provenienti da Africa, Asia, Sud America e Oceania. Ci saranno tre squadre europee: Bulgaria, Finlandia ed Estonia nella competizione maschile.

L'obiettivo è "promuovere lo sviluppo delle squadre nazionali maschili e femminili" e si terrà tra marzo e aprile 2026, durante una finestra internazionale in cui si terranno le amichevoli e gli ultimi play-off prima della Coppa del Mondo 2026.

Le partite si terranno dal 25 al 31 marzo per la competizione maschile, con la partecipazione di 36 squadre; e tra il 9 e il 18 aprile per la competizione femminile, con 12 squadre. Le partite si giocheranno in Australia, Azerbaigian, Indonesia, Kazakistan, Nuova Zelanda, Porto Rico e Ruanda per la competizione maschile; e Brasile, Costa d'Avorio e Thailandia per la competizione femminile.

"Il suo scopo è facilitare partite amichevoli internazionali significative tra squadre nazionali di diverse confederazioni che normalmente non si sfiderebbero tra loro, supportando così lo sviluppo calcistico sia dentro che fuori dal campo", ha dichiarato la FIFA.

Nonostante sia una competizione biennale, le partite sono ufficialmente considerate amichevole. In caso di pareggio, ci saranno rigori senza tempi supplementari. Le Associazioni Membri Partecipanti (PMA) hanno concordato diversi formati di competizione - semifinali e una finale, oppure incontri prestabiliti.

Sarà la seconda edizione della FIFA Series e la prima a includere squadre femminili. Nel 2024, la Croazia ha vinto l'Egitto 4-2, una partita che ha attirato più di 85.000 persone al Cairo il 26 marzo 2024.