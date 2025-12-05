Sorteggio della Coppa del Mondo FIFA LIVE: tutti i gironi della Coppa del Mondo 2026 (e la vittoria FIFA del Premio della Pace)

HQ

Il sorteggio della Coppa del Mondo è qui: l'ultima fase prima della Coppa del Mondo 2026, dove saranno formati i 12 giri delle 48 squadre che gareggeranno negli USA, in Messico e in Canada.

L'evento si svolgerà al Kennedy Center di Washington D.C., con la presenza del presidente Donald Trump, oltre a molte celebrità di altri sport. Infatti, l'evento (che dovrebbe durare 90 minuti) è iniziato con un'esibizione del tenore Andrea Bocelli, che ha interpretato Nessun dorma.

Puoi guardare il sorteggio in diretta sul tuo canale TV locale (non viene trasmesso su Internet tranne FIFA+).

Terremo d'occhio ogni annuncio, con gli attori Kevin Hart, Heidi Klum e Danny Ramírez come conduttori. I primi 30 minuti furono una serie di monologhi, esibizioni musicali (di Robbie Williams e Nicole Scherzinger...

Donald Trump vince il premio FIFA Peace

Freer / Shutterstock

Prima "sorpresa" dell'evento: al presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene assegnato il FIFA Peace Award, il primo di un prezzo istituito solo un mese fa, che per Trump serve come prezzo di consolazione per aver perso il Nobel Peace Award per aver "portato la pace in Medio Oriente".

Trump ha detto nel suo discorso che hanno salvato milioni di persone in Congo, India e Pakistan, e hanno fermato le guerre prima ancora che inizino.

Poi, un'ora dopo l'inizio dell'evento, il sorteggio non è ancora iniziato...

Articolo in fase di sviluppo

Come funziona il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?

Ci sono 48 squadre, 16 in più rispetto al solito, suddivise in quattro piatti in base alla loro classifica FIFA. Ogni gruppo di quattro squadre sarà formato da una squadra di ciascun piatto, che sono:



Vaso 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania





Vaso 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Repubblica Islamica dell'Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia





Vaso 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Sudafrica





Potto 4: Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, Nuova Zelanda, quattro vincitori dei playoff europei, due vincitori dei playoff intercontinentali



Questo significa che le squadre dello stesso piatto non si affronteranno a meno che non siano nelle fasi a eliminazione diretta. Questo garantisce equilibrio ed equità, poiché i gruppi saranno il più equilibrati possibile. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni nel sorteggio:



Ogni gruppo non può avere più di due squadre della regione UEFA (che rappresentano 16 delle 48 squadre in totale)



Può esserci una sola squadra di ciascuna delle altre confederazioni (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL e OFC) in ogni gruppo



Spagna e Argentina (le prime due teste di serie), e Francia e Inghilterra (terza e quarta testa di serie) si incontreranno rispettivamente solo in finale; Spagna e Argentina non si sarebbero affrontate Inghilterra o Francia fino alla semifinale



Quando la competizione inizierà l'11 giugno in Messico, allo stadio Azteca, le due migliori squadre di ogni gruppo e le otto migliori terze classificate si qualificheranno per i terzi di finale a eliminazione diretta. La finale si terrà al MetLife Stadium nel New Jersey il 19 luglio.

Come guardare il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 venerdì

La Coppa del Mondo 2026 è iniziata alle 17:00 GMT (ora del Regno Unito), alle 18:00 CET di venerdì 5 dicembre. Ecco un elenco delle telecroniste locali in Europa per il sorteggio della Coppa del Mondo:



Belgio: Sporza, Auvio, VRT Max



Croazia: HRT



Islanda: RUV2



Norvegia: NONRK, TV 2



Spagna: RTVE Play



Svezia: SVT2



Svizzera: RTS, SRF



Regno Unito: ITVX



