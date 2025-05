Finalmente, il Real Madrid annuncia Xabi Alonso come nuovo allenatore

HQ

Infine, il Real Madrid ha confermato oggi chi succederà a Carlo Ancelotti in panchina. Tutti lo sapevano, ma il club aveva rifiutato di confermarlo fino a quando l'italiano non aveva ricevuto un tributo emozionante e meritato al Bernabéu sabato scorso che lo ha portato alle lacrime.

Carlo Ancelotti lascia il club con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dal contratto, e Xabi Alonso prenderà il suo posto, con un contratto triennale: fino al 30 giugno 2028. Il comunicato ufficiale è finalmente arrivato, e va d'orgoglio per lo spettacolare curriculum del giovane allenatore (43), che include la vittoria della "Décima", decima Coppa dei Campioni a Lisbona 2014, proprio sotto la guida di Ancelotti, e con Luka Modrić come compagno di squadra. Anche il croato, che ha solo tre anni meno di Alonso, lascerà il Real Madrid, ma entrambi i compagni di squadra si incontreranno di nuovo per la Coppa del Mondo per club il mese prossimo.

Xabi Alonso ha giocato per il Real Madrid tra il 2009 e il 2014. Passa poi al Bayern Monaco, dove termina la sua carriera da giocatore. Come allenatore, ha iniziato ad allenare la squadra di casa, la Real Sociedad B-team, nel 2019 e nel 2022 si è trasferito al Bayer Leverkusen, trasformando quello che alcuni hanno definito un "Neverkusen" in un finalista di Bundesliga e DFB-Pokal ed Europa League.

Le sue prime parole da allenatore del Real Madrid arriveranno lunedì 26 maggio alle 12.30, in un evento ufficiale al fianco del presidente del club Florentino Pérez.