Finalmente sappiamo chi interpreta Lady Gaga in Wednesday: Stagione 2

Qualche tempo fa è stato confermato che Lady Gaga si sarebbe unito al cast piuttosto impilato della seconda stagione di Wednesday di Netflix, ma non abbiamo mai saputo davvero che tipo di ruolo sarebbe. Il fatto che Netflix sia stato abbastanza silenzioso al riguardo significa che si tratta di un cameo tremolante nella migliore delle ipotesi, o dovremmo essere in serbo per qualcosa di più significativo? Anche se non abbiamo ancora una risposta diretta a questa domanda, sappiamo almeno chi interpreterà il cantante/attore in questa prossima serie di episodi.

Come parte di un articolo su Netflix Tudum, lo streamer osserva che Lady Gaga interpreterà il personaggio di Rosaline Rotwood, un "leggendario insegnante di Nevermore che incrocia la strada con Wednesday". Sebbene ciò la faccia sembrare un personaggio piuttosto significativo, l'articolo rileva anche che Lady Gaga apparirà solo nella Parte 2 della Stagione 2, il che significa che dovrai aspettare fino a settembre per vederla in azione.

Altrimenti, oltre alla recente rivelazione della data della premiere dello show, al festival Tudum durante il fine settimana, Netflix ha presentato i primi sei minuti della serie, di cui puoi saperne di più qui.