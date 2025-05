Fortnite torna su iOS, tramite l'App Store negli Stati Uniti e l'Epic Games Store in Europa

HQ

Proprio di recente, abbiamo riportato la notizia che Apple aveva deciso di bloccare la ripresentazione di Fortnite da parte di Epic Games come gioco per dispositivi mobili, impedendo al gioco di essere disponibile per il download su dispositivi iOS in tutto il mondo. All'epoca, questo sembrava un altro motivo per cui la coppia si impegnava in un procedimento legale, ma sembra che almeno Apple abbia ceduto.

Epic ora nota che Fortnite è ora tornato sui dispositivi iOS. Per coloro che si trovano negli Stati Uniti, questo avverrà tramite App Store, ma per quelli di noi in Europa, sarà possibile accaparrarsi il gioco tramite Epic Games Store o su AltStore.

Epic spiega: "Fortnite è TORNATO sull'App Store negli Stati Uniti su iPhone e iPad... e su Epic Games Store e AltStore nell'UE! Apparirà presto nella ricerca!"

Rimane ora la domanda su quanto tempo Fortnite rimarrà accessibile sui sistemi iOS...