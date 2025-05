Apple blocca la ripresentazione di Fortnite da parte di Epic Games su iOS

HQ

La saga e il conflitto tra Apple e Epic Games continua. Dopo che il produttore di Unreal Engine e Fortnite ha chiarito che Apple e Google avevano violato il Digital Markets Act nell'Unione Europea, e poi poco dopo che un giudice degli Stati Uniti ha stabilito che Apple deve smettere di applicare la sua quota di commissioni elevate sugli acquisti tramite negozi e piattaforme di terze parti, sembrava che Epic stesse facendo progressi e che Fortnite su iOS sarebbe diventato di nuovo una realtà ampiamente accessibile.

O forse no. Epic si è rivolto ai social media per informare i suoi fan che la sua ultima presentazione di Fortnite negli Stati Uniti App Store e il Epic Games Store for iOS in UE è stata bloccata, il che significa che Fortnite è ora impostato per essere non disponibile e offline sui sistemi iOS di tutto il mondo fino a quando il blocco non verrà rimosso.

Epic spiega: "Apple ha bloccato la nostra presentazione Fortnite in modo che non possiamo rilasciarla sull'App Store degli Stati Uniti o sull'Epic Games Store per iOS nell'Unione Europea. Ora, purtroppo, Fortnite su iOS sarà offline in tutto il mondo fino a quando Apple non lo sbloccherà.

Non è chiaro cosa accadrà dopo, ma un'ipotesi ragionevole è che un altro round di procedimenti legali sia all'orizzonte.